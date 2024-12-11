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Стартовала реконструкция теплосетей в квартале у "Гражданского проспекта"
Сегодня, 9:53
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Стартовала реконструкция теплосетей в квартале у "Гражданского проспекта"

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Обновление повысит качество подачи энергоресурса для почти 2 тыс. потребителей.

В квартале около станции метро "Гражданский проспект" в Петербурге началась реконструкция тепловых сетей. Об этом 13 февраля рассказали в городском комитете по энергетике. 

Планируется замена почти 1,6 тыс. трубопроводов от центрального теплового пункта к домам 7, 9, 11/16 по Киришской улице и дому 25/13 по улице Черкасова. За 5 лет на теплосетях устранили свыше 20 технологических нарушений. 

На объекте уже смонтировали более 400 метров временных трубопроводов из 940 метров запланированного объема. Именно по ним потребители будут получать тело и горячую воду во время работ. 

Обновление повысит качество подачи энергоресурса для почти 2 тыс. потребителей. 

Ранее на Piter.TV: завершена реконструкция тепловой сети на проспекте Наставников. 

Фото: пресс-служба ГУП "ТЭК СПб"

Теги: гуп тэк спб, теплосети
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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