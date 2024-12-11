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Завершена реконструкция тепловой сети на проспекте Наставников
Сегодня, 10:18
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Завершена реконструкция тепловой сети на проспекте Наставников

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В ходе работ заменено 274 метра внутриквартальных теплосетей.

К детской поликлинике и пункту детской скорой помощи в Красногвардейском районе Петербурга проложены новые теплосети. Об этом рассказали в городском комитете по энергетике 12 февраля. 

Специалисты ГУП "ТЭК СПб" завершили реконструкцию тепловой сети на проспекте Наставников. В ходе работ заменено 274 метра внутриквартальных теплосетей. 

Тепло и горячую воду по новым трубам получают детская поликлиника №68 и отделение детской скорой помощи ГБУЗ ДГП №68. 

На территории учреждений теплопроводы проложили в железобетонных каналах, а в местах пересечения местных проездов и тротуаров – в стальных футлярах и непроходных железобетонных каналах, которые рассчитаны на колесную нагрузку транспорта. 

Ранее на Piter.TV: сотрудники "Теплосети" повышают надежность теплоснабжения 15 тыс. жителей Московского района. 

Фото: пресс-служба ГУП "ТЭК СПб"

Теги: проспект наставников, теплосети
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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