Сотрудники "Теплосети Петербурга" повышают надежность теплоснабжения 15 тыс. жителей Московского района

Завершить реконструкцию планируют в третьем квартале 2026 года.

АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" ведет масштабную реконструкцию тепловых сетей в районе, ограниченном Московским проспектом и улицами Алтайской, Ленсовета и Орджоникидзе, опираясь на опыт ГУП "ТЭК СПб". Для сохранения автомобильного и пешеходного движения в квартале работы проводятся поэтапно.

Первый этап включает замену 1669 метров трубопроводов, как внутри квартала, так и в подвальных помещениях, что составляет более четверти от общего объема запланированных работ в 6400 метров. В ходе реконструкции используются современные стальные трубы с системой дистанционного мониторинга состояния теплоизоляции, позволяющей оперативно выявлять возможные дефекты.

Параллельно ведется строительство временной тепловой сети на ряде участков квартала. Уже проложено 2693 метра временных трубопроводов.

Реконструкционные работы улучшат надежность теплоснабжения для 15 тысяч жителей, обеспечивая теплом и горячей водой 27 жилых зданий и четыре образовательных учреждения.

Завершить реконструкцию планируют в третьем квартале 2026 года, а восстановление благоустройства территории проведут в соответствующий агротехнический период того же года.

Ранее мы сообщили о том, что в Уткиной Заводи завершилась модернизация теплосетей для новой школы.

Фото: АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"