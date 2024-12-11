В Кировском районе приступили к полномасштабной реконструкции 15 тыс. метров теплосетей

Один из ключевых участков — магистраль "Приморская", обеспечивающая подачу тепла от ТЭЦ в Кировский и Красносельский районы.

В Кировском районе Петербурга стартовала масштабная реконструкция 15 000 метров тепловых сетей, как сообщила пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга". Сейчас ведутся проектно-изыскательные работы на девяти объектах. Один из ключевых участков — магистраль "Приморская", обеспечивающая подачу тепла от ТЭЦ в Кировский и Красносельский районы.

Еще один значимый проект — модернизация основного участка магистрали "Северная ТЭЦ-14", проходящей вдоль улиц Зенитчиков, Маршала Говорова и заканчивая улицей Трефолева. Этот участок снабжает теплом 334 здания в Кировском районе. Одновременно планируется обновление распределительной сети "Трефолева", начинающейся от указанной магистрали.Кроме того, будут реконструированы участки сетей "Солдата Корзуна", "Ульянка" и "Ветеранов".

Масштабные строительные и монтажные работы на всех девяти объектах начнутся в 2026 году и завершатся к концу 2029 года. В итоге реконструкции улучшится теплообеспечение 673 объектов, среди которых 543 жилых дома, 42 дошкольных учреждения и 15 медучреждений, что положительно скажется на жизни более 275 тысяч жителей района.

Ранее мы сообщили о том, что в Адмиралтейском районе началась реконструкция основного участка тепломагистрали "Куйбышевская".

Фото: АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"