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Специалисты "Теплосети" приступили к новому этапу модернизации тепломагистрали "Пороховская"
Сегодня, 8:27
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Специалисты "Теплосети" приступили к новому этапу модернизации тепломагистрали "Пороховская"

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Полностью все работы завершатся только в следующем году.

В Петербурге приступили к новому этапу модернизации тепломагистрали в Невском районе. Об этом рассказала пресс-служба "Теплосети Санкт-Петербурга".

Сейчас специалисты приступили к монтажу 184-метрового нового трубопровода, который находится на пересечении улицы Коллонтай, Российского проспекта и проспекта Большевиков. В связи с этим движение транспорта у дома №23, корпус 1 на улице Коллонтай временно ограничено. 

Всего при реконструкции тепломагистрали "Пороховская" модернизируют 6,3 км трубопровода. Это обеспечит бесперебойную подачу тепла и горячего водоснабжения жителям Невского, Красногвардейского района Петербурга, а также Кудрово в Ленобласти. 

Полностью работы завершатся только в 2021 году. 

Подготовку Петербурга к отопительному сезону оценили на 80%. 

Фото: АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" 

Теги: реконструкция, тепломагистраль, теплосеть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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