Специалисты "Теплосети" приступили к новому этапу модернизации тепломагистрали "Пороховская"

В Петербурге приступили к новому этапу модернизации тепломагистрали в Невском районе. Об этом рассказала пресс-служба "Теплосети Санкт-Петербурга".
Сейчас специалисты приступили к монтажу 184-метрового нового трубопровода, который находится на пересечении улицы Коллонтай, Российского проспекта и проспекта Большевиков. В связи с этим движение транспорта у дома №23, корпус 1 на улице Коллонтай временно ограничено.
Всего при реконструкции тепломагистрали "Пороховская" модернизируют 6,3 км трубопровода. Это обеспечит бесперебойную подачу тепла и горячего водоснабжения жителям Невского, Красногвардейского района Петербурга, а также Кудрово в Ленобласти.
Полностью работы завершатся только в 2021 году.
Подготовку Петербурга к отопительному сезону оценили на 80%.
Фото: АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"
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