Специалисты "Теплосети" приступили к новому этапу модернизации тепломагистрали "Пороховская"

Полностью все работы завершатся только в следующем году.

В Петербурге приступили к новому этапу модернизации тепломагистрали в Невском районе. Об этом рассказала пресс-служба "Теплосети Санкт-Петербурга".

Сейчас специалисты приступили к монтажу 184-метрового нового трубопровода, который находится на пересечении улицы Коллонтай, Российского проспекта и проспекта Большевиков. В связи с этим движение транспорта у дома №23, корпус 1 на улице Коллонтай временно ограничено.

Всего при реконструкции тепломагистрали "Пороховская" модернизируют 6,3 км трубопровода. Это обеспечит бесперебойную подачу тепла и горячего водоснабжения жителям Невского, Красногвардейского района Петербурга, а также Кудрово в Ленобласти.

Полностью работы завершатся только в 2021 году.

Подготовку Петербурга к отопительному сезону оценили на 80%.

Фото: АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"