Подготовку Петербурга к отопительному сезону оценили на 80%

Северная столица готовится к отопительному сезону уже в августа. Журналистам были показаны для оценки работы в энергетическом комплексе на примере некоторых объектов.

Руководители АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" и ГУП "ТЭК СПб" показали объекты на Поэтическом бульваре и на Бассейной улице. За этим смог пронаблюдать и корреспондент Piter.tv.

Главный инженер ГУП "ТЭК СПб" Игорь Стренадко рассказал о реконструкции центрального теплового пункта (ЦТП) на Поэтическом бульваре. В процессе работ было заменено оборудование и автоматика, которые эксплуатировались с 1979 года. Светодиодное освещение, датчики движения, новые электроприводы в насосах – часть списка оборудования, призванного снизить электропотребление ЦТП в 2-3 раза. Такие изменения не только снизит эксплуатационные затраты, но и повысит надежность теплоснабжения Выборгского района, заявил специалист.

Реконструкция данного объекта велась за счет собственных средств компании. ЦТП снабжает теплом 6 жилых домов, в которых проживает 3 тысячи человек. В планах у предприятия провести ремонт еще 13 тепловых пунктов, однако на эти работы уже будут выделены средства из городского бюджета. По окончании ремонтных работ, качество теплоснабжения улучшится в 56 домах, где проживает около 23 тысяч горожан.

Гендиректор "Теплосети Санкт-Петербурга" Антон Свиридов и глава комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук объяснили, что показатели подготовки города к отопительному сезону соответствуют уровню прошлого года, несмотря на пандемию коронавируса.

Глава комитета отметил, что сейчас готовность объектов теплоснабжения Санкт-Петербурга составляет почти 80%.

В соответствии с утвержденным планом, организация проводит ремонт 35 км тепломагистрали за счет бюджетных средств и 20 км по собственной программе.

На Бассейной улице продолжается реконструкция 2-й Южной магистрали за счет инвестиций городского бюджета. Обещают закончить до конца октября этого года.

Сеть в работе находится уже более 35 лет, за последние 5 лет на ней было устранено 13 технологических повреждений. Из более чем 2 километров труб заменили четверть.

Материал подготовила Вероника Горбунова