В Петербурге стартовала реконструкция тепломагистрали "Полюстровская"

Модернизация повысит надежность теплоснабжения 665 зданий.

Специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" начали реконструкцию тепломагистрали "Полюстровская", сообщили в городском комитете по энергетике.

В рамках проекта заменят 1,1 тыс. метров трубопроводов, проходящих по Чичуринскому переулку, Лабораторной улице, площади Калинина, улице Васенко и пересекающих Полюстровский и Кондратьевский проспекты.

Работать будут участками: вслед за монтажом временной тепловой сети, которые обеспечат потребителей теплом и ГВС в период реконструкции, на отрезке будут перекладываться основные сети. Такой метод позволит сохранить внешний облик площади Калинина, а также возможность проезда автомобилей и пешеходного движения. Всего на объекте будет возведено 1,7 тыс. метров временных трубопроводов. Пресс-служба комитета по энергетике Петербурга

Модернизация повысит надежность теплоснабжения 665 зданий, среди них – 462 жилых дома, 17 лечебных и 52 детских учреждений. Завершат работы во II квартале 2026 года.

Ранее мы рассказывали о том, что стартовала реконструкция тепломагистрали в Горелово.

Фото: пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"