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В Петербурге стартовала реконструкция тепломагистрали "Полюстровская"
Сегодня, 9:30
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В Петербурге стартовала реконструкция тепломагистрали "Полюстровская"

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Модернизация повысит надежность теплоснабжения 665 зданий.

Специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" начали реконструкцию тепломагистрали "Полюстровская", сообщили в городском комитете по энергетике. 

В рамках проекта заменят 1,1 тыс. метров трубопроводов, проходящих по Чичуринскому переулку, Лабораторной улице, площади Калинина, улице Васенко и пересекающих Полюстровский и Кондратьевский проспекты. 

Работать будут участками: вслед за монтажом временной тепловой сети, которые обеспечат потребителей теплом и ГВС в период реконструкции, на отрезке будут перекладываться основные сети. Такой метод позволит сохранить внешний облик площади Калинина, а также возможность проезда автомобилей и пешеходного движения. Всего на объекте будет возведено 1,7 тыс. метров временных трубопроводов. 

Пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Модернизация повысит надежность теплоснабжения 665 зданий, среди них – 462 жилых дома, 17 лечебных и 52 детских учреждений. Завершат работы во II квартале 2026 года. 

Ранее мы рассказывали о том, что стартовала реконструкция тепломагистрали в Горелово. 

Фото: пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" 

Теги: ао теплосеть санкт-петербурга, тепломагистраль
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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