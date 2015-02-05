В Красногвардейском районе реконструировали почти 400 метров тепломагистрали

Благоустройство восстановят в ноябре.

В Красногвардейском районе Петербурга реконструировали около 400 метров тепломагистрали на Салтыковской дороге.

По информации городского комитета по энергетике, участок сети от 4-й Красногвардейской котельной снабжает промышленную зону "Полюстрово" и используется как резервный ввод для обеспечения бесперебойного теплоснабжения 100 зданий. От котельной зависит комфорт 40 тыс. человек в 247 зданиях. Устаревшую тепловую сеть заменили стальными трубопроводами в пенополиуретановой изоляции.

Фото: пресс-служба АО "ТЭК СПб"