В Петербурге завершили капремонт систем теплоснабжения в жилых домах

До наступления холодов в Петербурге полностью выполнен план капитального ремонта теплосетей. Работы провели в 271 доме, что больше прошлогоднего показателя. Более чем в ста зданиях появились автоматизированные индивидуальные тепловые пункты. Они регулируют подачу тепла в зависимости от погоды и помогают избежать переплат за коммунальные услуги. Об этом рассказали в Смольном.

В рамках ремонта заменили трубы в подвалах и на чердаках, стояки в квартирах и на лестничных клетках, обновили тепловые пункты и установили системы погодного регулирования. Трубопроводы утеплили, а на стояках смонтировали балансировочные устройства, обеспечивающие равномерное распределение тепла.

К новому отопительному сезону проверку прошли более 24 тысяч жилых зданий. Помимо систем отопления и водоснабжения, внимание уделили фасадам, кровлям и водостокам.

С 2025 года управляющим компаниям станет сложнее получить паспорта готовности: документ выдадут только при условии качественного ремонта и обслуживания систем, а также отсутствия долгов или заключённых соглашений о их погашении.

Также за сезон в Петербурге отремонтировали десятки километров трамвайных путей.

Фото: Смольный