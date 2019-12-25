Последний участок распределительной сети "Орджоникидзе" на Пулковской обновлен

Теперь бесперебойными теплом и горячим водоснабжением обеспечены 68 зданий.

На Пулковской улице в Московском районе Петербурга обновили последний участок распределительной сети "Орджоникидзе".

По данным городского комитета по энергетике, на устаревших сетях за последние 6 лет устранили порядка 40 технологических нарушений. Специалисты "Теплосети" заменили их современными стальными трубами в пенополиуретановой изоляции с системой оперативного дистанционного контроля. Также возвели новую тепловую камеру, которая даст возможность переводить потребителей на мощности соседних теплопроводов во время ремонта. Работы завершили на два месяца раньше установленного срока.

Теперь бесперебойными теплом и горячим водоснабжением обеспечены 68 зданий, среди них 54 жилых дома, пять детских учреждений и больница.

Ранее мы рассказывали о том, что в Красногвардейском районе реконструировали почти 400 метров тепломагистрали.

Фото: пресс-служба "Теплосети"