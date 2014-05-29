В Приморском районе реконструируют гостиницу на Торжковской улице

Как часть социальной ответственности, застройщик передаст городу 37 однокомнатных квартир, специально адаптированных для инвалидов-колясочников.

ООО "Специализированный застройщик "Выборгская" приступит к реконструкции гостиницы на Торжковской улице в Приморском районе Санкт-Петербурга. В рамках проекта планируется создание современного многофункционального комплекса высотой от 4 до 11 этажей с номерным фондом площадью 18 606 кв.м (без учета балконов и лоджий). Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Как часть социальной ответственности, застройщик передаст городу 37 однокомнатных квартир, специально адаптированных для инвалидов-колясочников. Этот шаг направлен на улучшение доступности жилья и развитие городской инфраструктуры.

Проект нацелен на создание современных условий для туристов и повышение инфраструктурного потенциала района. Строительство начнется в ближайшее время под контролем городских властей, чтобы гарантировать соблюдение всех норм и стандартов.

В Невском районе построят два жилых комплекса.

Фото: Piter.tv (создано с помощью нейросети)