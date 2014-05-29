В Невском районе построят два жилых комплекса

Также предполагается строительство социальных объектов.

В Невском районе Санкт-Петербурга планируется реализация двух значимых строительных проектов. Первый проект, на Товарищеском проспекте, включает строительство многоквартирных домов общей площадью 28 990 кв.м. АО "Специализированный застройщик "Строительная корпорация "Возрождение Санкт‑Петербурга" обязуется передать городу детский сад на 65 мест и кабинет врача общей практики, а также создать школу на 825 мест на Октябрьской набережной.

Второй проект, от компании "ЭрБиАй-7", предполагает строительство жилого дома на проспекте Большевиков с детским садом на 120 мест и образовательным учреждением на 200 мест. Также запланирована реконструкция школы №14 на улице Крыленко.

Оба проекта направлены на улучшение жилищных условий и создание необходимой социальной инфраструктуры. Более подробная информация на портале "Строительный Петербург".

Также два крупных строительных проекта реализуют в Московском районе.

Фото: Piter.tv (создано с помощью нейросети)