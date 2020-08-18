Реконструкция фонтана в Зеленогорске вышла на финальную стадию

Фонтан находится на Приморском шоссе, д. 559/1.

Пресс-служба "Водоканала" рассказала о ходе реконструкции фонтана в Зеленогорске. Сейчас работы находятся на финальной стадии.

Специалисты подключают сооружения к системе электроснабжения. После этого реконструкция будет завершена. Работы по восстановлению фонтана начались 18 июня. За это время сотрудники предприятия заменили старую чашу фонтана на новую с облицовкой из серого гранита, провели монтаж насосного оборудования и построили технологическую камеру управления. В результате работ фонтан получил новую водную картину: теперь в нем будет бить целый каскад.

Сооружение было построено 71 год назад и нуждалось в масштабной реконструкции. Обновленный водный комплекс горожане увидят только в следующем сезоне: апреле-мае 2022 года.

Ранее "Водоканал" восстановил фонтан на Московском проспекте и в Шушарах.

Фото: "Водоканал Санкт-Петербурга"