"Водоканал" показал новую водную картину фонтана в Шушарах

Ранее местные жители обратились к губернатору с просьбой восстановить фонтан.

В Шушарах завершилась реконструкция фонтана в сквере Николая Ивасюка. До начала работ сооружение находилось в аварийном состоянии. Об этом сообщила пресс-служба "Водоканала Санкт-Петербурга" 4 ноября.

Специалисты провели большую работу: восстановили внутренние инженерные сети, выполнили облицовку бортов чаши фонтана гранитом. Кроме того, они преобразили водную картину, дополнили декоративной цветной подсветкой.

Фонтан был построен в 1980 году и последние годы работал нерегулярно. В обновленном виде его запустят в следующем сезоне.

Совсем недавно специалисты завершили реконструкцию фонтана напротив Российской национальной библиотеки на Московском проспекте. Также в этом году идет восстановление водных комплексов на улице Щербакова, на Английском проспекте, на проспекте Большевиков, на проспекте Ленина в Колпино, на Приморском шоссе в Зеленогорске.

Видео и фото: "Водоканал Санкт-Петербурга"