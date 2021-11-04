"Водоканал" показал новую водную картину фонтана в Шушарах

В Шушарах завершилась реконструкция фонтана в сквере Николая Ивасюка. До начала работ сооружение находилось в аварийном состоянии. Об этом сообщила пресс-служба "Водоканала Санкт-Петербурга" 4 ноября.
Специалисты провели большую работу: восстановили внутренние инженерные сети, выполнили облицовку бортов чаши фонтана гранитом. Кроме того, они преобразили водную картину, дополнили декоративной цветной подсветкой.
Фонтан был построен в 1980 году и последние годы работал нерегулярно. В обновленном виде его запустят в следующем сезоне.
Совсем недавно специалисты завершили реконструкцию фонтана напротив Российской национальной библиотеки на Московском проспекте. Также в этом году идет восстановление водных комплексов на улице Щербакова, на Английском проспекте, на проспекте Большевиков, на проспекте Ленина в Колпино, на Приморском шоссе в Зеленогорске.
Видео и фото: "Водоканал Санкт-Петербурга"
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