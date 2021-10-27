"Водоканал" показал, как выглядит обновленный фонтан у Российской национальной библиотеки

Фонтан будет работать в светодинамическом режиме.

Пресс-служба "Водоканала Санкт-Петербурга" показала, как выглядит водная картина обновленного фонтана напротив Российской национальной библиотеки на Московском проспекте. Фонтан запускали в рамках пусконаладочных работ, ежедневно в рабочем режиме жители будут видеть его только в следующем сезоне.

Реконструкция велась с 27 июля 2021-го года. Фонтан получил масштабное преображение. Сооружение состоит из 6 чаш и оборудовано 189 насадками. Фонтан будет работать в светодинамическое режиме. По факту он был построен заново, так как специалисты изменили глубину чаши, построили технологическую камеру управления, оснастили освещением, выполнили работы по прокладке новых водопроводных и канализационных сетей к сооружению.

Фонтан напротив РНБ стал десятым, который прошел реконструкцию с 2019-го года. В этом году велась работа над 7 из них: на Каменоостровском проспекте, 32, на улице Щербакова, 4/18, Английском проспекте, 13, Лесном проспекте, 61 и Румянцевской площади, 2, а также в Шушарах.

Видео и фото: Водоканала Санкт-Петербурга