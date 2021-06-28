Реконструкция участка трассы Р-23 стартует в Ленобласти

Реконструкция будет осуществляться от деревни Старые Черницы в сторону Пскова. Некоторые участки дороги будут расширены, в то время как иные возведены заново, что включает обходы Никольского и Нового Колена.

В Гатчинском районе Ленинградской области стартовали работы по обновлению федеральной трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков. В рамках проекта планируется расширить участок с 59-го по 68-й км до шести полос.

Согласно информации пресс-службы ФКУ Упрдор "Северо-Запад", контракт на сумму свыше 14 миллиардов рублей был подписан в этом месяце. Реконструкция будет осуществляться от деревни Старые Черницы в сторону Пскова. Некоторые участки дороги будут расширены, в то время как иные возведены заново, что включает обходы Никольского и Нового Колена.

Проект включает в себя одну развязку на 68-м км, где встретятся старое и новое направление федеральной дороги, а также три путепровода: один над региональной дорогой 41К-103 Никольское – Шпаньково, второй – над муниципальной дорогой 41К-485, ведущей к деревне Тихковицы, и третий – в составе будущей развязки. Кроме того, будут возведены два скотопрогона на 64-м и 67-м км для защиты миграционного пути диких животных.

Завершение работ ожидается в 2028 году.