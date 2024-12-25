Реконструкция Цимбалинского путепровода продолжается

Движение по нему планируют пустить до конца 2027 года.

В городе полным ходом идут работы по реконструкции Цимбалинского автодорожного путепровода, который располагается на пересечении улиц Белы Куна и Цимбалина. Данный объект соединяет Фрунзенский и Невский районы Северной столицы, – сообщают в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Специалисты АО "ПО "Возрождение" продолжаем устройство буронабивных свай 4 опоры, началась подготовка к надвижке блоков правого направления. Собраны 4 временные опоры, на стапеле уже смонтированы первые балки по 20 тонн. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

Путепровод уже обзавелся опорами №3 и №7. В настоящий момент на объекте продолжаются работы по сооружению подпорной стены со стороны улицы Цимбалина, а также по разработке котлована фундамента опоры №6. Конец реконструкции намечен на 2027 год – к его исходу по путепроводу намерены пустить движение транспорта.

Ранее мы рассказывали, что власти Северной столицы подсчитали экономический эффект от внедрения бережливых технологий в работу петербургских предприятий в рамках национального проекта "Производительность труда".

Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга