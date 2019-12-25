У станции "Ручьи" пройдет реконструкция автобусной площадки

Для повышения качества услуг перевозки и комфортного выполнения рейсовых обязанностей необходимо увеличить количество мест стоянки и остановочных пунктов.

В ходе рабочей встречи губернатора Петербурга с представителями городского правительства были утверждены поправки в проектную документацию, касающиеся модернизации зоны разворота автобусов возле железнодорожного вокзала "Ручьи". Эту новость опубликовали в официальном сообщении администрации города.

Согласно внесённым изменениям, планируется модернизация существующей диспетчерской службы, расширение площади остановки и автостоянки, а также строительство нового гаража на участке, ограниченном улицами Руставели, Пискаревским проспектом и железнодорожными путями Приозерского направления.

Для повышения качества услуг перевозки и комфортного выполнения рейсовых обязанностей необходимо увеличить количество мест стоянки и остановочных пунктов, уверены в Смольном.

Ранее мы сообщили о том, что ретро-автобусы проехались по петербургским улицам в рамках акции "Ленинградский рейс".

Фото: Комитет по транспорту Петербурга