Ретро-автобусы проехались по петербургским улицам в рамках акции "Ленинградский рейс"

Участниками праздничного парада стали модели автобусов, ставшие визитной карточкой своей эпохи: ЛиАЗ-677М, ЛАЗ-695Н и знаменитый венгерский "Икарус-280".

В честь знаменательной даты — 99-летия открытия регулярных автобусных маршрутов в Ленинграде — по улицам Санкт-Петербурга проследовала колонна автомобилей прошлых десятилетий. Автобусы, олицетворяющие облик общественного транспорта 1970-1990-х годов, отправились в праздничный рейс по традиционному маршруту, открывшему эру автобусного сообщения в Ленинграде.

Торжественно мероприятие открыл заместитель руководителя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков совместно с директором "Пассажиравтотранс" Андреем Лызиным. Они символично запустили маршрут "ленинградского рейса", организованного специально к юбилею.

Участниками праздничного парада стали модели автобусов, ставшие визитной карточкой своей эпохи: ЛиАЗ-677М, ЛАЗ-695Н и знаменитый венгерский "Икарус-280". Колонна отправилась от станции метро "Витебский вокзал" (ныне станция "Детскосельский"), пересекла центральную Гороховую улицу и завершила поездку у Александровского сада.

Парад собрал больше 150 зрителей и участников, интересующихся историей родного города. Путешественники узнали интересные факты о первых автобусах, особенностях оплаты проезда в советское время и послушали увлекательные рассказы об эволюции автомобильного транспорта. Каждый участник праздника увёз домой сувениры — копии старых билетов, выпущенных специально к событию.

Ранее мы сообщили о том, что приложение "Парковки Санкт‑Петербурга" признано самым популярным способом оплаты стоянки в историческом центре.

Фото:Telegram / Начальник транспортного цеха