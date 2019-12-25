Реконструкция Кронштадтского шоссе и Цитадельской дороги завершена

Самое значительное изменение коснулось Кронштадтского шоссе, длина которого теперь составляет 1,9 километра.

Реконструкция двух главных транспортных артерий на острове Котлин – Кронштадтского шоссе и Цитательской дороги – завершилась.

Самое значительное изменение коснулось Кронштадтского шоссе, длина которого теперь составляет 1,9 километра. Магистраль была расширена с двух до четырех полос, увеличив пропускную способность до 35 тысяч автомобилей в день.

Перед началом реконструкции инженеры модернизировали шесть километров коммуникационных систем. Шоссе оборудовано новыми светофорными объектами и освещением, проложены тротуары и велосипедная дорожка.

Также проведена масштабная работа по увеличению количества полос на Цитадельной дороге. Её длина составляет около километра. Были созданы новые остановки, улучшены тротуарные дорожки, установлены ограждения, освещение и светофоры. Реконструкция позволила повысить пропускную способность дороги до 7,4 тысячи автомобилей в сутки.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)