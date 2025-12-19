Третий этап реконструкции Колтушского шоссе подготовили на 70%

Четвёртый этап проекта также находится в активной фазе.

Работы по реконструкции Колтушского шоссе продолжаются в Всеволожском районе Ленинградской области. Представители регионального Комитета по дорожному хозяйству и специалисты Дирекции дорожного строительства провели осмотр состояния трассы, где проводятся обновления, сообщают 9 февраля в официальном Telegram-канале Dorogi_lo.

На сегодняшний день третий этап реконструкции выполнен на 70%. Уже расширена проезжая часть участка, идущего почти до Новосергиевского проезда, доведя его до четырёх полос. Одновременно осуществляется устройство системы отвода воды и строятся новые транспортные развязки.

Четвёртый этап проекта также находится в активной фазе. Рабочие демонтировали старое покрытие дороги и проводят необходимые земельные работы.

Стоит напомнить, что модернизация Колтушского шоссе входит в перечень инфраструктурных проектов федерального значения в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". В результате трасса от дороги "Старая—Кудрово" превратится в четырёхполосную магистраль, а участок до посёлка Колтуши, включая транспортный узел близ деревни Воейково, ожидает полное обновление путём капитального ремонта.

