Участок Павловского шоссе в Пушкине признали памятником

Участок Павловского шоссе в Пушкинском районе Петербурга, начинающийся от Парковой улицы и заканчивающийся у Октябрьской железной дороги, приобрёл статус памятника культурного наследия регионального значения. Соответствующее решение было утверждено Комитетом по охране памятников (КГИОП), гарантирующим особый режим охраны данного объекта.

Дорога, история которой исчисляется тремя сотнями лет, первоначально служила транспортной артерией близ Царского Села, обеспечивая удобный путь к местам охоты императорского двора. Со временем она трансформировалась в главную дорогу, связывающую важные государственные резиденции — Царское Село и Павловск.

Первые шаги по благоустройству начались в первой половине XIX века, когда вдоль дороги высадили декоративные аллеи. Позже, в конце XIX — начале XX века, вдоль неё возникли многочисленные дачи и особняки, выполненные в духе эклектики и модерна, гармонично вписавшиеся в общий природный фон и создавшие уникальную градостроительную композицию.

Несмотря на реконструкцию, проведённую в середине XX века (1956–1962 годы), основополагающие черты дороги сохранились, передавая дух прошлых эпох. Сегодня присвоенный памятник статуса помогает обеспечить защиту уникальному историческому наследию и неповторимому ансамблю одной из древнейших магистралей города.

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга