Казармы Михайловского артиллерийского училища в Петербурге признаны памятниками

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) принял решение внести казармы Михайловского артиллерийского училища в единый государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения. Комплекс включает в себя 13 исторических сооружений, составляющих целостный архитектурный ансамбль рубежа XIX века.

Объекты, вошедшие в реестр: ансамбль жилого офицерского дома с хозяйственными постройками и забором (1893–1897 гг.) по адресу: улица Академика Лебедева, 16, лит. А и Б; комплекс казарм с подсобными помещениями (1893–1897 гг.) на улице Академика Лебедева, 20, лит. А и Б; караульня с ограждением (1893–1897 гг.) на улице Академика Лебедева, 18, лит. А; манеж (улица Бобруйская, 7, лит. А); конский лазарет (улица Академика Лебедева, 18, лит. Е); фуражный склад (улица Академика Лебедева, 18, лит. В); кузницу (улица Академика Лебедева, 18, лит. Ж); обозный сарай (улица Академика Лебедева, 18, лит. Д); артсклад (улица Академика Лебедева, 18, корпус 2, лит. А).

Территория училища долгое время оставалась свободной от застройки, пока в 1890-е годы училище не выкупило землю для возведения своего комплекса. Архитектурный проект разработал архитектор Владимир Иванович Серков вместе с группой военных инженеров.

Архитектурные элементы ансамбля выполнены преимущественно в кирпичной технике и представляют собой разнообразные конструкции, включающие корпуса для проживания офицеров, казармы для солдат, конюшни и прочие вспомогательные постройки.

История училища богата событиями: в 1919 году оно было преобразовано в Артиллерийскую академию Рабоче-Крестьянской Красной Армии, а спустя десятилетия, в 1932 году, расформировано с целью организации новых учебных заведений.

Современные реалии: часть построек функционирует как жилье, другие переданы в распоряжение государственных учреждений, таких как Михайловская военная артиллерийская академия и Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова.

