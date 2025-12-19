Четыре дота блокадного рубежа "Ижора" признали памятниками

Создание оборонительного рубежа "Ижора" было санкционировано командованием Ленинградского фронта в целях укрепления второго оборонительного пояса вокруг города.

Группа из четырёх долговременных огневых позиций (ДОТов), составляющих фрагмент оборонительного рубежа "Ижора", возведённого в 1943 году для защиты Ленинграда, включена в перечень охраняемых объектов культурного наследия. Эти сооружения располагаются по следующим адресам: Ленинский проспект, 136; проспект Юрия Гагарина, 27; Пулковское шоссе, 2. Об этом информирует пресс-служба КГИОП.

Создание оборонительного рубежа "Ижора" было санкционировано командованием Ленинградского фронта в целях укрепления второго оборонительного пояса вокруг города. Строительство велось в режиме строгой секретности, отсюда и условное наименование комплекса. Объекты были сооружены в кратчайшие сроки — всего за четыре месяца, и к началу октября 1943 года работа была завершена.

Одной из особенностей возведения ДОТов стало применение сохранившихся запасных артиллерийских и пулеметных систем, хранившихся на военных складах. Несколько сооружений дополнительно оснащались башнями от танков модели КВ, найденных на Кировском заводе.

После окончания Великой Отечественной войны большая часть защитных сооружений была демонтирована, однако отдельные объекты сохранились. Например, один из них — ДОТ № 103 — в семидесятые годы прошлого века был оборудован памятником-стеллой с надписью: "Вечная слава ленинградцам..."

Получение официального статуса памятника регионального значения гарантирует сохранение уникального исторического свидетельства мужественного сопротивления защитников города.

