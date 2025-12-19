Мемориальная табличка появится на фасаде особняка Бремме

Александр Балберов, возглавляющий проект реставрации и адаптации особняка, делится деталями процесса восстановления.

Исторический особняк Бремме на Васильевском острове долго пребывал в запустении, пока в 2022 году на прилегающей территории не стартовали работы по созданию современного жилого комплекса, сопровождаемые реставрацией самого особняка и адаптацией его под современные нужды, пишет "Петербургский дневник".

Особняк Бремме был реконструирован по проекту архитектора Владислава-Отона Карпович в 1906 году специально для совладельца парфюмерной фабрики Эдуарда Бремме. Здание играет важную роль в исторической памяти города. Во время блокады Ленинграда здесь работал пункт распределения витаминов, откуда и пошло прозвище "Витаминная аптека".

Александр Балберов, возглавляющий проект реставрации и адаптации особняка, делится деталями процесса восстановления. Когда команда пришла на объект, здание находилось в плачевном состоянии: фасады покрывали огромные граффити, деревянные стены буквально рассыпались от прикосновения, а поврежденная крыша пропускала влагу внутрь помещений.

Разработка концепции прошла долгую процедуру согласования, включая историко-культурную экспертизу и последующую подачу документов в Комитет по охране памятников (КГИОП). Процесс осложнил активный интерес градозащитников, потребовавших максимального сохранения оригинального деревянного каркаса строения. Пришлось разработать новый проект, позволяющий комбинировать старые и новые элементы конструкции.

Балберов объясняет, что для выбора материала специалисты отправились в деревни Ленинградской и Новгородской областей, соблюдая два основных критерия: порода древесины (лиственница) и её возраст. Было решено разобрать здание и маркировать каждую деталь, определяя пригодность старого бруса и необходимое количество замены.

Результатом стало соотношение 70% аутентичных деревянных деталей, оставшихся от оригинала, и 30% новых элементов. Сборка осуществлялась вручную специалистами, тщательно восстанавливающими утраченные фрагменты и устанавливающими современные системы отопления, водоснабжения и электроснабжения.

Кроме того, команда провела реставрацию декоративных элементов фасада, очистив их от загрязнений и восстановив оригинальный дизайн, а утраченные детали заменили новыми, точно повторяющими прежнюю форму.

Таким образом, комплексный подход позволил восстановить особняк Бремме, сохранив дух эпохи и обеспечив комфорт и функциональность для будущих поколений.

Скриншот: Яндекс.Панорамы