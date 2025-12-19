Три здания на Лесном проспекте признаны памятниками

Решение присвоить объектам исторический статус позволит сохранить оригинальные черты построек.

Региональный реестр культурных памятников пополнился тремя важными объектами на Лесном проспекте. Эти постройки представляют уникальные образцы архитектурных стилей от элегантного модерна до рационального конструктивизма, сообщает пресс-служба КГИОП.

Одним из новоявленных памятников стал доходный дом архитектора Валериана Зеленина (Лесной пр., 3), сооружённый в 1899 году. Помимо оригинальных фасадов, здание известно выдающимися людьми, жившими здесь: первооткрыватель российской онкологии Николай Петров, знаменитый нейрохирург Андрей Поленов и инженер-конструктор знаменитой системы ПВО Александр Расплетин.

Ещё одним новым объектом наследия объявлен доходный дом Василия Крестина (Лесной пр., 13), созданный архитектором Никитой Ивановым в 1904 году. Внешний декор фасада, выполненный в стилистике модерна, подчёркивает нижние уровни отделкой "под природный камень", верхние украшает рельефная лепнина. Позднее, в 1915-м, строение подверглось расширению, получив свой нынешний внешний вид.

Отдельно охраняться будет и пожарная часть на Лесном проспекте (архитекторы Игорь Капцюг и Георгий Симонов, 1930 год). Яркий пример ленинградского конструктивизма, здание выполняло функции многофункционального центра безопасности: в нём размещались автогараж, ремонтные мастерские, жилые комнаты для личного состава и руководителя подразделения. Важнейшей частью композиции осталась характерная башня для сушки пожарных рукавов.

Решение присвоить объектам исторический статус позволит сохранить оригинальные черты построек. Отныне любая реконструкция или реставрация должна проходить строгий контроль со стороны Комитета по охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга