В прошлом году в Петербурге памятниками стали девять объектов

К примеру, в перечень вошли Морской вокзал и Фарфоровая набережная.

В прошлом году в список выявленных памятников КГИОП Петербурга включил девять объектов. Об этом 9 января рассказали в ведомстве.

В перечень вошли здание учебно-производственных мастерских ГБПОУ "Сестрорецкого технологического колледжа им. С. И. Мосина", деревянная дача на Приморском шоссе, 252, Морской вокзал, Фарфоровая набережная, Дом творчества композиторов в Репино, здания хирургического барака и учебно-производственных мастерских на Арсенальной набережной, 7, инженерный полигон Усть-Ижорского саперного лагеря в Колпинском районе, а также солодовня Калашниковского пивоваренного завода на Новгородской улице, 13.

Фото: пресс-служба КГИОП