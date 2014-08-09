Эксперт по безопасности Курдесов дал петербуржцам рекомендации в случае атаки БПЛА

Эксперт по безопасности дал рекомендации жителям Петербурга о том, как вести себя во время атак беспилотников. Об этом пишет "Петербургский дневник".

В первую очередь специалист подчеркнул важность сохранения спокойствия. Горожанам следует внимательно следить за официальными сообщениями властей и МЧС через СМИ и социальные сети. В случае возникновения чрезвычайной ситуации будут задействованы все каналы оповещения, чтобы дать населению подробные инструкции по эвакуации и укрытию.

Эксперт также предостерег от попыток самостоятельной борьбы с дронами. Применение огнестрельного оружия в черте города запрещено законом "Об оружии", и за подобные действия гражданин может быть привлечен к административной или даже уголовной ответственности, особенно если пострадают случайные люди. Организация официальных отрядов самообороны возможна только по решению властей, с предварительным обучением добровольцев.

Если вы стали свидетелем падения беспилотника, необходимо действовать следующим образом:

Не приближаться к обломкам и не трогать их.

Немедленно позвонить по номеру 112 и сообщить точные координаты.

По возможности оградить место падения и не подпускать к нему людей до прибытия спецслужб.

Ранее мы сообщили о том, что ночью в Петербурге объявили угрозу атаки БПЛА.

