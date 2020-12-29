В Роспотребнадзоре дали рекомендации по питанию для людей старше 60 лет

Специалисты Роспотребнадзора подготовили рекомендации по правильному питанию для людей старшего поколения.
Специалисты посоветовали пожилым людям ограничивать употребление простых сахаров и животных жиров. Пища должна содержать витамины, калий, кальций, железо, растительные жиры, полиненасыщенные жирные кислоты.
Людям старше 60 лет рекомендуется питаться понемногу 4-5 раз в день. Изменения рациона, по данным специалистов, поможет уменьшить вероятность развития неприятных и опасных для жизни заболеваний: сахарного диабета, инфаркта, инсульта.
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Фото: pixabay
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