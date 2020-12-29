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В Роспотребнадзоре дали рекомендации по питанию для людей старше 60 лет
Сегодня, 11:56
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nastya960

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по питанию для людей старше 60 лет

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Людям старше 60 лет рекомендуется питаться понемногу 4-5 раз в день.

Специалисты Роспотребнадзора подготовили рекомендации по правильному питанию для людей старшего поколения.

Специалисты посоветовали пожилым людям ограничивать употребление простых сахаров и животных жиров. Пища должна содержать витамины, калий, кальций, железо, растительные жиры, полиненасыщенные жирные кислоты.

Людям старше 60 лет рекомендуется питаться понемногу 4-5 раз в день. Изменения рациона, по данным специалистов, поможет уменьшить вероятность развития неприятных и опасных для жизни заболеваний: сахарного диабета, инфаркта, инсульта.

Ранее медик раскрыла "золотую формулу" быстрого и эффективного похудения.

Фото: pixabay

Теги: питание, пожилые люди, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости России,

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