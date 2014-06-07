Порядка 50% петербуржцев считают, что не подвержены влиянию рекламы

Опрос был приурочен к профессиональному празднику работников рекламной отрасли.

Каждый второй житель Петербурга (49%) считает, что не подвержен влиянию рекламы и покупает только то, что ему необходимо. К таким выводам пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.

Опрос был приурочен к профессиональному празднику работников рекламной отрасли, который отмечается 23 октября. Судя по результатам исследования, чаще всего под воздействием рекламы горожане покупают продукты питания (9%), косметику, парфюмерию, уходовые средства (5%) и бытовую технику (4%). По 3% респондентов отметили, что реклама побудила их к приобретению гаджетов, лекарств, медицинских изделий и бытовой химии.

А сниматься в рекламе и продвигать практически любой товар за вознаграждение согласился бы каждый седьмой петербуржец (14%). Около 9% респондентов готовы рекламировать только качественный и полезный продукт.

Ранее на Piter.TV: 17% петербуржцев боятся потерять работу до конца года.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)