7% петербуржцев боятся потерять работу до конца года

Эксперты hh.ru провели опрос среди трудоустроенных жителей Петербурга, чтобы узнать, насколько уверенно они себя чувствуют на текущих рабочих местах и не беспокоятся ли о возможности увольнения или сокращения до конца текущего года.
В ходе исследования выяснилось, что только 17% опрошенных горожан испытывают тревогу по поводу своего будущего на работе. Из них 6% абсолютно уверены в скором уходе, а 11% ощущают определенную угрозу потери должности или сокращения. Примечательно, что по сравнению с осенними показателями прошлого года процент опасающихся сокращений в Петербурге немного вырос - всего на 1 пункт.
Большинство респондентов, напротив, чувствуют себя спокойно относительно карьеры: 75% участников опроса заявили, что не волнуются и видят свое будущее в компании стабильным. Оставшиеся участники затруднились дать конкретный ответ.
Ранее мы сообщили о том, что появился рейтинг школ Петербурга с лучшей подготовкой к ЕГЭ.
Фото: Piter.TV
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