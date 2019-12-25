Петербург попал в топ-3 российских регионов по платежной дисциплине населения

По состоянию на начало марта, доля просроченной задолженности в городе достигла 2,7%.

Согласно рейтингу РИА "Новости", Петербург вошел в число субъектов РФ с наиболее низким уровнем просроченных долгов среди населения.

По состоянию на начало марта, доля просроченной задолженности в городе достигла 2,7%. За прошедший год данный показатель увеличился на 0,54 процентных пункта. Отношение ссудной задолженности к экономически активному населению (общая сумма долга клиентов перед банками, разделенная на число экономически активных граждан) оценивается в 560 тысяч рублей. Ленинградская область заняла 22-ю позицию в рейтинге. В этом регионе доля просроченных платежей составила 3,7%.

Помимо Петербурга, в число регионов с самыми ответственными заемщиками вошли Севастополь, где просроченными являются лишь 1,7% кредитов, и Крым, где этот показатель равен 2,2%.

Ранее мы сообщили о том, что зарплата петербургских дворников отстает от средней зарплаты горожан на 32,5 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV