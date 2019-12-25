Петербуржцы перечислили лучшие фильмы о Великой Отечественной войне

По результатам открытого опроса, проведённого сервисом по поиску работы SuperJob и КИОН среди экономически активного населения города, был определён самый любимый фильм о Великой Отечественной войне.

Лидером рейтинга стала легендарная картина Леонида Быкова "В бой идут одни старики", набравшая 18% голосов. Второе место с результатом 15% заняла драма Станислава Ростоцкого "А зори здесь тихие". Замыкает тройку лидеров фильм Сергея Бондарчука "Они сражались за Родину" (12%).

По 4% голосов получили драма Элема Климова "Иди и смотри" и картина Владимира Рогового "Офицеры". По 2% набрали "Семнадцать мгновений весны" и киноэпопея "Освобождение".

По 1% голосов досталось таким фильмам, как "Судьба человека", "Брестская крепость", "Диверсант", "Солдатик", "Т-34", "Аты-баты, шли солдаты…", "Батальоны просят огня", "В августе 44-го", "Горячий снег", "Противостояние", "Сталинград", "Штрафбат", "Звезда", "Баллада о солдате" и "Летят журавли".

Стоит отметить, что 4% участников опроса считают, что хороших фильмов о войне много и выбрать один невозможно, а 3% признались, что не смотрят военные фильмы.

Анализ по гендерному признаку показал различия в предпочтениях: женщины чаще всего выбирали "А зори здесь тихие" и "Офицеры", в то время как мужчины отдавали предпочтение фильмам "Они сражались за Родину", "Освобождение" и "Иди и смотри".

Фото: Кадр из фильма "В бой идут одни старики" (1973)