С 3 сентября увеличится число рейсов из Петербурга в Дубай
Сегодня, 16:53
Перелеты выполнят самолеты Boeing 737 MAX.

С 3 сентября вырастет количество прямых рейсов из Петербурга в Дубай – с семи до 10 в неделю. Перелеты будет осуществлять авиакомпания Flydubai, рассказали в Пулково. 

Туристы смогут воспользоваться еще тремя утренними полетами: по средам, пятницам и воскресеньям в 08:05. Рейсы выполнят самолеты Boeing 737 MAX. 

Ранее мы сообщили о том, что из Петербурга в Узбекистан запускаются дополнительные прямые рейсы. С 17 сентября добавляются в расписание полеты в Самарканд и Ташкент. 

Фото: Piter.TV 

