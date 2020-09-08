С 3 сентября увеличится число рейсов из Петербурга в Дубай

Перелеты выполнят самолеты Boeing 737 MAX.

С 3 сентября вырастет количество прямых рейсов из Петербурга в Дубай – с семи до 10 в неделю. Перелеты будет осуществлять авиакомпания Flydubai, рассказали в Пулково.

Туристы смогут воспользоваться еще тремя утренними полетами: по средам, пятницам и воскресеньям в 08:05. Рейсы выполнят самолеты Boeing 737 MAX.

Ранее мы сообщили о том, что из Петербурга в Узбекистан запускаются дополнительные прямые рейсы. С 17 сентября добавляются в расписание полеты в Самарканд и Ташкент.

