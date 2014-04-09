Самолёты начнут летать чаще из Петербурга в Махачкалу

Из Петербурга вылет намечен на 10:45 и 20:10.

"Россия" с 1 июля возобновляет ежедневные рейсы из Москвы в Дагестан, а также увеличивает число полётов в Махачкалу из Санкт-Петербурга до двух в день. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Из Петербурга вылет намечен на 10:45 и 20:10, прибытие в Махачкалу 14:40 и 23:55 соответственно. Дополнительный рейс, в том числе, будет выполняться на самолётах Superjet 100.

В связи с проведением ПМЭФ возможно увеличение времени проезда по дороге в Пулково или из аэропорта в город. Пассажиров просят приезжать в аэропорт заранее и при возможности пользоваться услугой онлайн-регистрации.

Фото: Piter.tv