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Самолёты начнут летать чаще из Петербурга в Махачкалу
Сегодня, 16:51
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Самолёты начнут летать чаще из Петербурга в Махачкалу

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Из Петербурга вылет намечен на 10:45 и 20:10.

"Россия" с 1 июля возобновляет ежедневные рейсы из Москвы в Дагестан, а также увеличивает число полётов в Махачкалу из Санкт-Петербурга до двух в день. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Из Петербурга вылет намечен на 10:45 и 20:10, прибытие в Махачкалу 14:40 и 23:55 соответственно. Дополнительный рейс, в том числе, будет выполняться на самолётах Superjet 100.

В связи с проведением ПМЭФ возможно увеличение времени проезда по дороге в Пулково или из аэропорта в город. Пассажиров просят приезжать в аэропорт заранее и при возможности пользоваться услугой онлайн-регистрации. 

Фото: Piter.tv

Теги: махачкала, рейс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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