Пассажиров просят приезжать в Пулково заранее во время ПМЭФ

Время в пути до аэропорта может быть увеличено.

В связи с предстоящими праздничными днями по случаю Дня России и проведением ПМЭФ возможно увеличение времени проезда по дороге в Пулково или из аэропорта в город. Об этом сообщили в пресс-службе Пулково.

Пассажиров просят приезжать в аэропорт заранее и при возможности пользоваться услугой онлайн-регистрации.

С 14 по 17 июня в Петербурге в дни ПМЭФ вводятся временные ограничения в движении транспорта. С 08:00 12 июня до 23.59 17 июня будет сужена проезжая часть на дороге в аэропорт Пулково. Также предполагаются другие ограничения в городе.

Фото: ВКонтакте/ Аэропорт Пулково