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В период проведения ПМЭФ введут временные ограничения в движении наземного транспорта
Сегодня, 21:40
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В период проведения ПМЭФ введут временные ограничения в движении наземного транспорта

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Ограничения будут действовать в период с 8 по 17 июня.

С 14 по 17 июня пройдет XXVI Петербургский международный экономический форум. В связи с этим, водителей ждут ограничения в движении. Об этом сообщили в администрации Северной столицы. 

8 июня с 12:00 до 16:00 временно прекращается движение транспортных средств по Петербургскому шоссе от Пулковского шоссе до Витебского проспекта.

С 08:00 12 июня до 23:59 17 июня будет сужена проезжая часть по пути в аэропорт. 

С 08:00 9 июня до 23:59 17 июня прекращается движение транспорта по Стартовой улице от Быковской улицы до Внуковской улицы. 

С 08:00 12 июня до 23:59 17 июня будет прекращено движение транспорта на Домодедовской улице от улицы Пилотов до Внуковской улицы и Внуковской улицы от дома 2 до Домодедовской улицы.

Фото: Piter.TV

Теги: дорожные ограничения, общественный наземный транспорт, петербургский международный экономический форум
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости СПб,

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