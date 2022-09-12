В период проведения ПМЭФ введут временные ограничения в движении наземного транспорта

С 14 по 17 июня пройдет XXVI Петербургский международный экономический форум. В связи с этим, водителей ждут ограничения в движении. Об этом сообщили в администрации Северной столицы.
8 июня с 12:00 до 16:00 временно прекращается движение транспортных средств по Петербургскому шоссе от Пулковского шоссе до Витебского проспекта.
С 08:00 12 июня до 23:59 17 июня будет сужена проезжая часть по пути в аэропорт.
С 08:00 9 июня до 23:59 17 июня прекращается движение транспорта по Стартовой улице от Быковской улицы до Внуковской улицы.
С 08:00 12 июня до 23:59 17 июня будет прекращено движение транспорта на Домодедовской улице от улицы Пилотов до Внуковской улицы и Внуковской улицы от дома 2 до Домодедовской улицы.
Фото: Piter.TV
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