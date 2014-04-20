13 рейсов отменили в аэропорту Пулково 22 апреля

На прилет отменено шесть рейсов, на вылет – семь рейсов.

В пятницу, 22 апреля, в Пулково отменили 13 рейсов. Об этом свидетельствует расписание на сайте аэропорта.

На прилет отменено шесть рейсов, на вылет – семь рейсов. Также задерживается самолет в Казань, который должен был вылететь в 7:00.

Из Петербурга отменены рейсы в Анапу, Симферополь, Ростов-на-Дону, Краснодар (компания "Россия") и в Ростов-на-Дону и Симферополь (компания Smartavia).

На прилет отменены: "Россия" из Ростова-на-Дону, Симферополя, Краснодара, Анапы.

Ранее стало известно, что аэропорт Пулково примет 400 тыс. пассажиров на майских праздниках.

Фото: Piter.tv