Аэропорт Пулково примет 400 тыс. пассажиров на майских праздниках

Среди международных рейсов популярностью пользуются Стамбул, Анталья, Дубай, Ташкент, Минск, Душанбе, Худжанд и Ош.

Аэропорт Пулково примет 406 тыс. пассажиров на майских праздниках. Это на 26% меньше, чем в прошлом году.

Как рассказали в пресс-службе аэропорта, в топ направлений полетов с 30 апреля по 10 мая вошли Сочи, Москва, Калининград, Казань, Новосибирск, Архангельск, Уфа, Самара, Минеральные Воды и Мурманск. Среди международных рейсов популярностью пользуются Стамбул, Анталья, Дубай, Ташкент, Минск, Душанбе, Худжанд и Ош.

Ранее из Петербурга в Калининград еженедельно отправляются 45 самолетов. С января по 18 апреля этого года из аэропорта Пулково в Калининград отправились 190 тыс. человек.

Фото: Piter.tv



