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Из Петербурга в Калининград еженедельно отправляются 45 самолетов
Сегодня, 18:39
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Из Петербурга в Калининград еженедельно отправляются 45 самолетов

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С января по 18 апреля этого года из аэропорта Пулково в Калининград отправились 190 тыс. человек.

С января по 18 апреля этого года из аэропорта Пулково в Калининград отправились 190 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта, передают "Невские новости". 

В неделю частота полетов в европейский город составляет 45 рейсов. Как рассказали в министерстве по культуре и туризму Калининградской области, на самолете в город прилетает 155 тыс. человек за I квартал 2022 года.

За этот же период на поезде прибывает 3 464 пассажиров. 

Ранее мы писали, что рабочий день в Выборгской районном суде начался с визита кинологов. Суд начнет работу только после проверки.

Фото: Piter.tv
 

Теги: калиниград, пулково, самолеты, частота рейсов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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