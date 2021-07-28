Из Петербурга в Калининград еженедельно отправляются 45 самолетов

С января по 18 апреля этого года из аэропорта Пулково в Калининград отправились 190 тыс. человек.

С января по 18 апреля этого года из аэропорта Пулково в Калининград отправились 190 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта, передают "Невские новости".

В неделю частота полетов в европейский город составляет 45 рейсов. Как рассказали в министерстве по культуре и туризму Калининградской области, на самолете в город прилетает 155 тыс. человек за I квартал 2022 года.

За этот же период на поезде прибывает 3 464 пассажиров.

Ранее мы писали, что рабочий день в Выборгской районном суде начался с визита кинологов. Суд начнет работу только после проверки.

Фото: Piter.tv

