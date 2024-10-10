“Победа” возобновила полеты из Москвы в Минск

Пассажиропоток перевозчика в прошлом году увеличился на 5%.

Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 4 апреля возобновил регулярные рейсы из московского аэропорта Внуково в Минск, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Рейсы по маршруту Москва — Минск будут выполняться ежедневно. Первый рейс после возобновления полётов был выполнен 4 апреля, и, как отмечают в "Победе", борт вылетел с полной загрузкой.

Ранее авиакомпания выполняла рейсы в Минск из Москвы и Санкт-Петербурга по весенне-летнему расписанию, однако рейсы были приостановлены в период с ноября по апрель.

В настоящее время зарубежная маршрутная сеть "Победы" включает рейсы в Объединенные Арабские Эмираты, Армению, Турцию, Киргизию и Узбекистан.

Ранее Piter.TV сообщал, что авиасообщение между Котласом и Петербургом возобновят с 18 марта.

Фото: Piter.TV