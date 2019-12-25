Прямые перелеты в Саудовскую Аравию запустят из Петербурга

В настоящее время ведутся переговоры с представителями королевства.

Между Петербургом и Саудовской Аравией планируют запустить прямые авиарейсы с осени или зимы. Об этом изданию "Ведомости Северо-Запад" рассказала руководитель проектов компании "Воздушные Ворота Северной Столицы" Ольга Кая.

В настоящее время ведутся переговоры с представителями королевства. Ожидается, что перелеты будут осуществляться из Северной столицы два-три раза в неделю. Рейсы выполнят саудовские перевозчики Saudia и Flynas. Из Петербурга самолеты отправятся в столицу Эр-Рияд и город на берегу Персидского залива Даммам.

Кроме того, в Пулково хотят запустить перелеты еще в четыре страны залива – в Оман, Бахрейн, Катар и Кувейт.

Ранее мы сообщили о том, что с 19 апреля из Петербурга возобновят прямые рейсы в Монастир – тунисский курорт на берегу Средиземного моря. Перелеты планируют выполнять по четыре раза в неделю – по вторникам, средам, пятницам и субботам.

Фото: Piter.TV