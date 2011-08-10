С 19 апреля из Петербурга возобновят прямые рейсы в Монастир

Рейсы планируют выполнять по четыре раза в неделю – по вторникам, средам, пятницам и субботам.

Из Петербурга с 19 апреля возобновят прямые перелеты в Монастир – тунисский курорт на берегу Средиземного моря. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург", ссылаясь на пресс-службу аэропорта Пулково.

Рейсы планируют выполнять по четыре раза в неделю – по вторникам, средам, пятницам и субботам. Длительность перелета авиакомпании Nouvelair Tunisie составит четыре часа. Летом прошлого года перевозчик выполнял рейсы по маршруту один раз в 10 дней.

Ранее мы сообщили о том, что количество рейсов из Северной столицы в Махачкалу и Горно-Алтайск вырастет. Перелеты запускает перевозчик Nordwind. В первый город самолеты отправились с 31 марта, во второй только отправятся с 29 апреля.

Фото: Piter.TV