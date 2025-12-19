Рейс Петербург-Иркутск приземлился в Красноярске в связи с непогодой

Сейчас уточняются подробности дальнейшей судьбы авиапассажиров, оценивается возможное время возобновления полета в Иркутск.

Пресс-служба красноярского аэропорта проинформировала о посадке самолета авиакомпании "Россия", выполнявшего рейс FV6001 по направлению Санкт-Петербург — Иркутск, на резервный аэродром в Красноярске.

Решение совершить экстренную посадку обусловлено плохими метеоусловиями в иркутском аэропорту, препятствующими безопасной высадке экипажа и пассажиров в запланированном месте прибытия.

Сейчас уточняются подробности дальнейшей судьбы авиапассажиров, оценивается возможное время возобновления полета в Иркутск. Возобновление маршрута станет возможным при улучшении погодных условий в конечном пункте следования.

Работа самого аэропорта Красноярска осуществляется в стандартном рабочем режиме.

Фото: Pxhere