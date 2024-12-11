Турецкая авиакомпания AJet запускает прямые рейсы из Петербурга в Стамбул

Это уже четвертый авиаперевозчик, услугами которого могут воспользоваться петербуржцы.

С 14 марта 2024 года турецкий авиаперевозчик AJet впервые начнёт выполнять регулярные рейсы по маршруту Санкт-Петербург — Стамбул. Самолёты будут летать четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Согласно зимнему расписанию, вылет из аэропорта Пулково по понедельникам запланирован на 04:05, а прибытие в Стамбул — на 08:00. В остальные дни (среда, пятница, воскресенье) самолёты будут отправляться в 03:05 и приземляться в аэропорту имени Сабихи Гёкчен в 07:00. Время в пути составит 3 часа 55 минут.

Аэропорт Сабихи Гёкчен расположен в 45 километрах от центра Стамбула, что позволяет пассажирам быстро добраться до главных достопримечательностей города. Кроме того, авиахаб станет удобным вариантом для тех, кто планирует путешествия с пересадками: отсюда можно улететь рейсами крупных турецких лоукостеров в десятки стран мира.

AJet станет четвёртым авиаперевозчиком на направлении Санкт-Петербург — Стамбул. Благодаря новым рейсам их общее количество увеличится с 42 до 46 в неделю, что сделает маршрут ещё более доступным для пассажиров.

Ранее стало известно, что в прошлом году диспансеризацию прошли более 4,5 млн жителей Петербурга.

Фото: Воздушные ворота Северной столицы