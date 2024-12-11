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В прошлом году диспансеризацию прошли более 4,5 млн жителей Петербурга
Сегодня, 10:13
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В прошлом году диспансеризацию прошли более 4,5 млн жителей Петербурга

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Ранняя диагностика позволяет своевременно начать лечение.

В Петербурге стартовала неделя профилактики онкологических заболеваний, приуроченная ко Всемирному дню борьбы против рака. По случаю в городской администрации отметили важность диспансеризации. 

В 2024 году свое здоровье проверили 4,6 млн местных жителей, что стало рекордом. Ранняя диагностика позволяет своевременно начать лечение, а также повышает эффективность борьбы с одним из самых сложных недугов. 

Так, мероприятия недели состоятся в крупнейших центрах и клиниках. Мариинская больница 3 февраля провела акцию "Я просто хочу знать". Были организованы консультации маммологов и онкологов. 

А 4 февраля запланировано открытие линейного ускорителя Truebeam в городском Онкологическом центре имени Н. П. Напалкова. 

Ранее на Piter.TV: петербургский онколог поделился примерами победы над раком. 

Фото: Piter.TV 

Теги: диспансеризация, онкология, проверка здоровья
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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