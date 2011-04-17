  1. Главная
Стало известно, когда рейс Emirates из Дубая прибудет в Петербург
Сегодня, 16:57
Кроме того, сегодня же запланированы перелеты в Москву, Екатеринбург, Краснодар и Сочи.

Рейс авиакомпании Emirates из Дубая прибудет в Петербург вечером 4 марта. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург", ссылаясь на аэропорт Пулково. 

Прибытие рейса авиакомпании Emirates из Дубая в аэропорт Пулково ожидается сегодня, 4 марта, примерно в 23:30. 

Пресс-служба Пулково 

Кроме того, сегодня же запланированы перелеты в Москву, Екатеринбург, Краснодар и Сочи. Возможны корректировки расписания. 

Ранее мы рассказывали о том, что цены на авиабилеты из Дубая в Россию достигают 360 тыс. рублей. 

Фото: Piter.TV 

