В Петербурге и Ленобласти пройдут рейды по выявлению нетрезвых водителей

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения, предусмотрено наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав.

В апреле в Петербурге и Ленобласти Госавтоинспекция проведет несколько рейдов по выявлению нетрезвых водителей. Об этом сообщила пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России.

Рейды состоятся в ночь с 8 на 9 апреля, с 9 на 10 апреля, с 10 на 11 апреля, с 22 на 23 апреля, с 23 на 24 апреля и с 24 на 25 апреля.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения, предусмотрено наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав. За повторное нарушение наступает уголовная ответственность.

В марте на проспекте Непокоренных пьяный водитель сбил 14-летнюю школьницу.

Фото: Piter.tv