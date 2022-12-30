В Петербурге за 10 дней ликвидировали более 30 незаконных ёлочных базаров

Изъято около двух тысяч деревьев.

С 20 декабря от незаконных ёлочных базаров Комитетом по контролю за имуществом (ККИ) совместно с СПб ГКУ "Центр повышения эффективности использования государственного имущества" освобождено 33 земельных участка в разных районах города общей площадью более 400 м2, изъято около двух тысяч деревьев. Об этом сообщила пресс-служба ККИ.

За последние 4 дня было ликвидировано 26 незаконных ёлочных базаров. Среди них торговые точки на 1-й Никитинской, Краснопутиловской, Большой Московской, Омской улицах, Пулковском шоссе, на Богатырском и Светлановском проспектах. Торговцы будут привлечены к административной ответственности.

Список адресов, где располагаются торговые точки для продажи ёлок (по договорам с городом).

Фото и видео: пресс-служба ККИ