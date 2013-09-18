  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Стали известны адреса елочных базаров в Петербурге
Сегодня, 16:19
188
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Стали известны адреса елочных базаров в Петербурге

0 0

Ёлочные базары будут открыты более чем по 60 адресам.

В этом году ёлочные базары будут открыты более чем по 60 адресам в разных районах Петербурга. Ежегодно сезон новогодних базаров начинается 20 декабря и продолжается по 31 декабря.

Список адресов, где расположатся торговые точки для продажи ёлок (по договорам с городом):

Адреса ёлочных базаров в Петербурге также опубликованы на сайте Комитета имущественных отношений.

Также петербуржцы могут бесплатно получить ель к Новому году в Ленинградской области.

Фото: пресс-служба ККИ

Теги: елки, елочные базары
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии